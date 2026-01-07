الأربعاء 07 يناير 2026
مصرع طفلة صدمتها سيارة بالفرافرة في الوادي الجديد

لقيت فتاة مصرعها، في حادث سير، اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

 

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي
 

وتبين مصرع " سارة عاصم كمال مصطفى"، 14 عامًا بعد أن صدمتها سيارة بالطريق الواصل بين قرية 17 ومدينة الفرافرة.


وجرى نقل جثة الفتاة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي صرحت بدفن جثة الفتاة بعد تسليمها لأسرتها.

انقلاب شاحنة حاصلات زراعية بطريق شرق العوينات
يذكر أن محافظة الوادي الجديد، شهدت في وقت سابق إصابة سائق شاحنة نقل، في حادث مروري، بطريق الداخلة – شرق العوينات.


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصاب في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام. 


وتبين انقلاب شاحنة نقل حاصلات زراعية بطريق " الداخلة – شرق العوينات " بمنطقة الكيلو 85 أسفر عن إصابة قائدها ويدعى " فارس عوض محمد"، 21 عامًا، ومقيم بمحافظة الإسكندرية. 


وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصاب لمستشفى الداخلة العام بمدينة موط لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالتعاون مع وحدة المرور معدات وأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها. 

