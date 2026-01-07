الأربعاء 07 يناير 2026
التلفزيون السعودي: قوات مجلس القيادة الرئاسي تتقدم نحو عدن (فيديو)

لقطة من الفيديو لتحرك قوات مجلس القيادة الرئاسي، فيتو
أفاد التلفزيون السعودي بأن قوات مجلس القيادة الرئاسي اليمني تتقدم نحو مدينة عدن جنوب اليمن.

https://x.com/s_hm2030/status/2008828102663888899?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008828102663888899%7Ctwgr%5E87132ad9e2ef20d661afcc397046e7c940563273%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1746204-D8A7D984D8AAD984D981D8B2D98AD988D986-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98A-D982D988D8A7D8AA-D985D8ACD984D8B3-D8A7D984D982D98AD8A7D8AFD8A9-D8A7D984D8B1D8A6D8A7D8B3D98A-D8AAD8AAD982D8AFD985-D986D8ADD988-D8B9D8AFD986-D981D98AD8AFD98AD988%2F

المجلس الانتقالي الجنوبي: عيدروس الزبيدي ما زال في عدن

جدير بالذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي أكد أن عيدروس الزبيدي موجود في عدن، ويطالب المجلس بوقف القصف وضمان سلامة وفده في الرياض كشرط لأي حوار جاد.

وجاء ذلك بعد قصف السعودية للضالع وإعلانها أن عيدروس الزبيدي غادر إلى جهة مجهولة.

المجلس الانتقالي الجنوبي يتفاجأ بشن الطيران السعودي غارات جوية على مناطق في محافظة الضالع

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تعذر التواصل والاتصال مع وفد المجلس الذي وصل إلى الرياض منذ ساعات، مؤكدًا استمراره في التعاطي الإيجابي والمسئول مع مختلف المبادرات السياسية وجهود الحوار.

وأعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن تفاجئه بشن الطيران السعودي غارات جوية على مناطق في محافظة الضالع ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن ذلك القصف يمثل تصعيدًا مؤسفًا لا ينسجم مع مناخ الحوار المعلن.

تحرك مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر

وكانت السعودية أعلنت أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي غادر إلى وجهة مجهولة ولم يتوجه إلى الرياض، تاركًا أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه، بحسب البيان.

واتهمت السعودية الزبيدي بتحريك قوات كبيرة شملت “مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر” باتجاه محافظة الضالع.

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في المجلس، متهمًا إياه بارتكاب الخيانة العظمى، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، وأحاله على النائب العام لإجراء التحقيق.

وكان من المقرر أن يتوجه عيدروس الزبيدي إلى السعودية التي دعت إلى مؤتمر بشأن اليمن.

محافظة الضالع جنوبي اليمن تتعرض لقصف جوي فجر اليوم

وتتعرض محافظة الضالع جنوبي اليمن لقصف جوي فجر اليوم، وطال القصف عدة مواقع في المحافظة، وسط تحليق للطيران الحربي.

وأعلنت السعودية تنفيذ ضربة استباقية على القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع. 

التلفزيون السعودي اليمن جنوب اليمن عدن مجلس القيادة الرئاسي اليمني

