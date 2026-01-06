المبعوث الأممي لدى اليمن: مصر طرف إقليمي مركزي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة

18 حجم الخط

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بـ هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة.

موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب اليمني ويحول دون انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف العملية السياسية، على أساس حوار يمني-يمني جامع يفضي إلى تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، وتضع حدا لمعاناته الإنسانية الممتدة.

الدور المصري الداعم للتهدئة

من جانبه، استعرض المبعوث الأممي مستجدات جهوده واتصالاته مع الأطراف المعنية، معربا عن تقديره للدور المصري الداعم للتهدئة، ومؤكدا تطلعه لمواصلة التنسيق مع مصر باعتبارها طرفا إقليميا مركزيا في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

