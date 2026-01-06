الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المبعوث الأممي لدى اليمن: مصر طرف إقليمي مركزي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية بالمبعوث الأمم إلى اليمن، فيتو
18 حجم الخط

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بـ هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة.

موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب اليمني ويحول دون انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

 

ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف العملية السياسية، على أساس حوار يمني-يمني جامع يفضي إلى تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، وتضع حدا لمعاناته الإنسانية الممتدة.

الدور المصري الداعم للتهدئة

من جانبه، استعرض المبعوث الأممي مستجدات جهوده واتصالاته مع الأطراف المعنية، معربا عن تقديره للدور المصري الداعم للتهدئة، ومؤكدا تطلعه لمواصلة التنسيق مع مصر باعتبارها طرفا إقليميا مركزيا في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي المصريين بالخارج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اليمن تطورات الأوضاع في اليمن السفير تميم خلاف الشعب اليمني

مواد متعلقة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الإماراتي لبحث الأوضاع في اليمن والسودان وغزة

تفاصيل المباحثات الثنائية بين وزير الخارجية ونظيره السعودي (صور)

مناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين

وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان التحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي برئاسة السيسي وأردوغان

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

بالأسماء، تعيين قيادات جديدة بجامعة القاهرة

تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بالقاهرة

5970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

عودة حركة المرور لطبيعتها بعد حريق تريلا بطريق إسكندرية الصحراوي.. وسيارة تنهي حياة طالب بشبرا

جنوح سفينة تركية في مضيق كيرتش بالبحر الأسود

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية