مفاتيح لعب كوت ديفوار، 4 لاعبين يجب أن يحذرهم الفراعنة بربع نهائي الكان

يلتقي منتخب مصر مع نظيره كوت ديفوار في مواجهة شرسة بالدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى يوم 18 يناير الحالي.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير.

أخطر 4 لاعبين في منتخب كوت ديفوار

ويملك منتخب كوت ديفوار تشكيلة مميزة من اللاعبين في كل الخطوط، خاصة خط الهجوم، مع امتلاكه ثنائي دفاعي مميز يلعب في الدوري الإيطالي وهما، إيفان نديكا مدافع فريق روما، وكوسونو مدافع فريق أتالانتا.

لكن الرباعي الهجومي في منتخب الأفيال هم الأخطر، وخاصة الجناح الأيمن المهاري أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والجناح الأيسر المهاري أيضا يان دياموندي لاعب فريق لايبزيج الألماني.

بالإضافة إلى ثنائي الوسط الهجومي الذي يأتي من الخلف ليشكل خطورة على مرمى المنافسين، فرانك كيسي لاعب أهلي جدة السعودي، والشاب كريست إناو صاحب ال19 عاما والمحترف في طرابزون سبور التركي.

3 منتخبات عربية في ربع نهائي أمم أفريقيا

وحسم منتخب المغرب، تأهله إلى دور ربع النهائي، مساء الأحد، بالفوز على تنزانيا بهدف دون رد.

وفاز منتخب مصر على بنين، بنتيجة 3-1، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من عمر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتأهل منتخب الجزائر الذي حقق الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

فيما ودع منتخب تونس بعد الخسارة أمام منتخب مالي بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 في دور الـ 16.

ومن المقرر أن يلتقي المغرب ضد الكاميرون، والجزائر ضد نيجيريا، ومصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا.

