جمعيات الدقهلية تضخ مساعدات لـ 2898 مستفيدا من الأسر الأولى بالرعاية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الدقهلية تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والفاعليات الخيرية التي نظمتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف المراكز، واستفاد منها نحو 2898 مواطنًا من الأسر الأولى بالرعاية.

وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتحت إشراف الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وشملت الفاعليات مساعدات مالية وغذائية وطبية، وكفالات أيتام، وملابس شتوية، وبطاطين، وخدمات صحية واجتماعية، وذلك في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق مظلة الحماية الاجتماعية.

ففي غرب المنصورة، تم تقديم مساعدات مالية واجتماعية لـ 65 حالة بإجمالي 19,500 جنيه بواقع 300 جنيه لكل حالة.

وفي عزبة موسى، نفذت إحدى الجمعيات نشاطًا لدعم 95 مستفيدًا من خلال توزيع مبالغ مالية وكفالات أيتام.

كما قامت إحدى المؤسسات ببني عبيد بتوزيع كروت سلع غذائية بقيمة 200 ألف جنيه استفاد منها 500 مواطن، فيما وزعت جمعية البر والتقوى ببلقاس وجبات غذائية إلى جانب 20 بطانية لصالح 150 مستفيدًا.

وفي بني عبيد أيضًا، قدمت جمعية أخري ملخصات كتب خارجية بقيمة تراوحت بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه لصالح 200 طالب.

وشملت الفاعليات توزيع كراتين مواد غذائية لـ50 مستفيدًا من خلال جمعية بسمة أمل بجديلة، و700 وجبة غذائية قدمتها جمعية فجر الإسلام ببلقاس، إلى جانب توزيع مستلزمات طبية لـ65 مستفيدًا بواسطة جمعية رعاية المعاقين بالجمالية.

كما قامت إحدى الجمعيات بالجمالية بتوزيع وجبات غذائية لصالح 120 مستفيدًا، ووزعت جمعية كنوز الخير بميت غمر 50 وجبة غذائية لـ 30 حالة.

بينما قدمت إحدى الجمعيات في برقين – السنبلاوين مساعدات مالية للأيتام بقيمة 32 ألف جنيه استفاد منها 80 يتيمًا.

وفي المنصورة، نفذت إحدى الجمعيات نشاطًا متكاملًا شمل توزيع 400 وجبة إطعام، وإطعام 20 مسنًّا، وخدمات طبية يومية، والتوصيل اليومي لمرضى الغسيل الكلوي.

كما قدمت جمعية أخرى بدماص – ميت غمر وجبات غذائية لـ 33 مستفيدًا.



وفي شبراهور – السنبلاوين، وزعت جمعية وجبات غذائية لصالح 250 طفلًا بدور الحضانات، بينما قامت مؤسسة ببرقين – السنبلاوين بتقديم كفالات أيتام لـ80 حالة،

واختتمت جمعية بالسنبلاوين الفاعليات بتوزيع 200 قطعة ملابس شتوية إلى جانب وجبات غذائية لـ 200 مستفيد.

وأكدت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة أن هذه الجهود تعكس الدور الحيوي للجمعيات الأهلية كشريك أساسي في تحقيق التنمية المجتمعية، مشددة على استمرار المتابعة الميدانية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التضامن الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.