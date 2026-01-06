الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الانتهاء من مونتاج نصف حلقات مسلسل كلهم بيحبوا مودي لياسر جلال

ياسر جلال
ياسر جلال
18 حجم الخط

 

انتهى المخرج أحمد شفيق والقائمون على عملية مونتاج مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” من  مونتاج نصف حلقات العمل، ومن المقرر الانتهاء من عملية المونتاج كاملة نهاية الشهر الجاري.

 

ومن المفترض أن يستكمل المخرجأحمد شفيق عمليات المونتاج والميكساج للمسلسل ليكون جاهزا للعرض في سباق دراما رمضان المقبل.

وكان الفنان ياسر جلال انتهى من تصوير حلقات مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، وذلك بإحدى مناطق مدينة الشيخ زايد، وسط حضور أبطال المسلسل، ليكون المسلسل هو أول عمل رمضاني يتم الانتهاء من تصويره هذا العام.

وتشهد أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال خيانته لزوجته، ومحاولته كسب قلب فتاة أخرى.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وشارك الفنان ياسر جلال متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد “كلهم بيحبوا مودي” مع بطلات وصناع العمل وعلق عليها قائلًا: “كلهم بيحبوا مودي”، ولاقت الصور تفاعلًا إيجابيًّا من قبل المتابعين.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي داخل عدد من المناطق الراقية في القاهرة، حيث يجسد ياسر جلال شخصية شاب يدخل في علاقات متعددة مع النساء، الأمر الذي يورطه في مشكلات وأزمات متلاحقة نتيجة تلك العلاقات.

ومسلسل كلهم بيحبوا مودي من بطولة ياسر جلال وأيتن عامر وهاجر الشرنوبي وجوري بكر وميرفت أمين ومصطفى أبو سريع وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر جلال كلهم بيحبوا مودي مسلسل كلهم بيحبوا مودي اخبار الفن مسلسلات رمضان 2026

مواد متعلقة

إصابة ياسر جلال أثناء تصوير "كلهم بيحبوا مودي"
ads

الأكثر قراءة

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في الأمم الأفريقية

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم 1-0 على ساسولو في الشوط الأول

موعد مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا

الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على نوتنجهام 0/1 في الشوط الأول

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

10 صور ترصد مشاركة السيسي في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السكين في المنام وعلاقتها بالتغلب على المصاعب

ما حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات والأنوار فيها؟ الإفتاء تجيب

أزهري يحسم الجدل حول مشروعية أداء الفروض عن المتوفي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية