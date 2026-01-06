في دراسة لهيئة الاستعلامات، مؤشرات أولية لنتائج انتخابات مجلس النواب

الثلاثاء 06 يناير 2026
 أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، دراسة بحثية، أعدتها إحدى الوحدات البحثية المتخصصة داخل الهيئة، في ضوء النتائج النهائية المعلنة حتى الآن من الهيئة الوطنية للانتخابات والحصر العددي لآخر جولات الإعادة لانتخابات مجلس النواب المصري.

خلصت دراسة الإحصائية عن دلالات رقمية مهمة، قد تعطي مؤشرات أولية حول أداء المجلس الجديد.

وتتلخص هذه الأرقام في التالي: حصلت 8 أحزاب معارضة على 53 مقعدا، بما يقارب 10% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس.

 نصف عدد هذه الأحزاب المعارضة من المنتمية للحركة المدنية الديمقراطية، بعدد 32 مقعدا، يمثلون 60% من إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة.

توزعت المقاعد بين أحزاب المعارضة على النحو التالي:- 

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: 11 مقعدا.

حزب العدل: 11 مقعدا.

حزب الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد.

حزب الوفد: 9 مقاعد.

حزب النور: 6 مقاعد.

حزب التجمع: 5 مقاعد.

حزب المحافظين: مقعد واحد.

حزب الوعي: مقعد واحد.

يبلغ إجمالي المقاعد التي خسرتها أحزاب"القائمة الوطنية من أجل مصر" في الانتخابات الفردية لصالح المستقلين، 82 مقعدا.

يبلّغ إجمالي عدد مقاعد المستقلين 105 مقاعد، بنسبة تزيد عن 18% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس.

بذلك يبلغ إجمالي عدد مقاعد أحزاب المعارضة والمستقلين 158 مقعدا، يمثلون 28% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس.

واختتمت الهيئة:" وبالتالي يكون مجلس النواب الجديد يضم 15 حزبا سياسيا، منهم 8 أحزاب من المعارضة و7 أحزاب من المؤيدة".

