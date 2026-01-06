قتيل في حادث دهس حافلة لمتظاهرين من الحريديم في القدس

18 حجم الخط

إسرائيل والحريديم، أفادت قناة العربية في نبأ عاجل بسقوط قتيل جراء حادث دهس حافلة لمجموعة من المتظاهرين الحريديم في مدينة القدس، ما أدى إلى حالة من الذعر والتوتر في موقع الحادث. وذكرت مصادر محلية أن الحادث وقع أثناء تجمع احتجاجي، دون صدور تفاصيل رسمية فورية حول ملابساته الكاملة.

حالة استنفار أمني في موقع حادث دهس الحريديم

عقب الحادث، فرضت قوات الأمن الإسرائيلية طوقًا أمنيًا مشددًا في المنطقة، وجرى إغلاق عدد من الطرق المحيطة، فيما وصلت فرق الإسعاف لنقل المصابين. وأشارت التقارير الأولية إلى وجود إصابات أخرى متفاوتة الخطورة، في انتظار بيان رسمي يوضح الحصيلة النهائية.

تحقيقات لمعرفة ملابسات دهس الحريديم

أكدت مصادر أمنية أن تحقيقًا عاجلًا فُتح لمعرفة أسباب الحادث، وما إذا كان الدهس متعمدًا أو نتيجة فقدان السيطرة على الحافلة. ويأتي الحادث في ظل توترات متصاعدة تشهدها القدس على خلفية احتجاجات متكررة للحريديم خلال الفترة الأخيرة.

في وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن نشر قوات من لواء "الحشمونائيم"، الذي يضم جنودا من التيار الحريدي المتدين، في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لهذا اللواء في تلك المنطقة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "قوات المشاة التابعة للواء باشرت تنفيذ أنشطة ميدانية بعد خضوعها لسلسلة تدريبات عسكرية، شملت عمليات تفتيش وصفها بـ"المحددة الهدف"، جرى خلالها جمع معلومات استخباراتية، بزعم إزالة التهديدات الأمنية وضمان أمن المدنيين في إسرائيل، ولا سيما سكان الجولان".

