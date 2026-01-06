إخلاء سبيل لاعب كرة قدم متهم بدهس سيدة أعلي محور جمال عبد الناصر

18 حجم الخط

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل لاعب كرة قدم محترف في أحد أندية الدوري المصري الممتاز بكفالة مالية 20 ألف جنيه، لاتهامه بدهس سيدة بمحور جمال عبد الناصر.

البداية عندما تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغا يفيد باصطدام سيارة بسيدة أعلى محور جمال عبد الناصر بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

وبضبط المتهم تبين أنه لاعب يحمل جنسية إحدي الدول الإفريقية، ومحترف في أحد أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث طرق

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

