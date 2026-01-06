الثلاثاء 06 يناير 2026
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تريلا فوق سيارات بشق الثعبان

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة تريلا بشق الثعبان
أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل «تريلا» أثناء سيرها أعلى الطريق بـ منطقة شق الثعبان، ما أدى إلى سقوط حمولتها فوق عدد من السيارات الملاكي، متسببًا في تهشمها بالكامل بمنطقة شق الثعبان.

حادث انقلاب سيارة تريلا بشق الثعبان 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد حمولة سيارة تريلا فوق عدد من السيارات ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

حادث شق الثعبان 

وبالفحص تبين انقلاب حمولة سيارة تريلا فوق عدد من السيارات بمنطقة شق الثعبان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجار رفع آثار الحادث وحطام السيارات المتضررة، والعمل على إعادة تسيير الحركة المرورية التي تعطلت جزئيًا نتيجة الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

