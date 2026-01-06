ترامب يحذر الجمهوريين: انقذوني من العزل بالفوز فى انتخابات التجديد النصفي

18 حجم الخط

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري يطالبهم بالتوحد، محذرا من عزله في حال خسارة الحزب لانتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر 2026.

ترامب يحذر من عزله من منصبه لهذا السبب

وقال ترامب في خطاب أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مركز "ترامب-كينيدي" بواشنطن: "إذا لم يفز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي سيتم عزلي"، مضيفًا: "سنصنع التاريخ ونحطم الأرقام القياسية بهذا الانتصار الملحمي في انتخابات التجديد النصفي التي سنحققها".

وأضاف دونالد ترامب: "لدينا كل السياسات، ولدينا أمور ممتازة، المهم أن نبقى متحدين، علينا ذلك، لدينا عدد قليل من الأشخاص يجعلون الأمور صعبة للغاية، الديمقراطيون لا يملكون ذلك، لكن لدينا نحن شخصين أو ثلاثة سيئين حقًا، وهم سيئون، لكن ربما يستقيمون".

ترامب يشيد بعملية الجيش الأمريكي في فنزويلا

وتابع: "لقد ورثنا أسعارًا مرتفعة.. ورثنا فوضى.. والآن لدينا أقوى اقتصاد في تاريخ بلدنا.. لدينا 18 تريليون دولار تُستثمر في الولايات المتحدة، كل واحد منكم لديه مصانع سيارات وخطط للذكاء الاصطناعي.. بفضل الرسوم الجمركية".



وفي السياق ذاته وصف ترامب العملية العسكرية في فنزويلا بأنها "رائعة من الناحية التكتيكية، كان لدينا الكثير من الجنود على الأرض، لكن الأمر كان مذهلًا". كما وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه "رجل عنيف، وقتل الملايين من الناس"، على حد قوله.



وانتقد ترامب المشرعين الديمقراطيين بسبب "ترددهم" في تهنئته على اعتقال الرئيس الفنزويلي، قائلًا: "في مرحلة ما، يجب أن يقولوا، كما تعلمون، ’لقد قمت بعمل رائع‘، ’شكرًا لك، تهانينا‘.. ألن يكون ذلك جيدًا؟".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.