محافظ الإسكندرية يهنئ الطوائف القبطية بعيد الميلاد المجيد

شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الإخوة الأقباط الأرثوذكس، وطوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والإنجيليين، احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وممثلي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ولفيف من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى جانب القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بمشاركة طائفة الأرمن الأرثوذكس الاحتفالات بمقر بطريركية الأرمن الأرثوذكس، بحضور الأب كريكور مورديان نائب المطران وراعي الكنيسة، ثم توجه للمشاركة في احتفالات طائفة الروم الأرثوذكس اليونانيين بعيد الغطاس المجيد، وفقًا للتقويم الغربي، والذي يتزامن مع عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، بمقر بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر أفريقيا، بحضور قداسة البابا ثيودوروس الثاني، إلى جانب لفيف من سفراء وقناصل دولتي اليونان وقبرص ونائب السفيرة الامريكية بالقاهرة.

كما شارك المحافظ الطائفة الإنجيلية احتفالاتها في الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، حيث كان في استقباله الدكتور القس راضي عطالله والدكتور القس جورج شاكر، قبل أن يختتم جولته بزيارة الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط الأرثوذكس، بحضور الأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع المنتزه والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع شرق.

وخلال كلمته أكد المحافظ أن ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام تمثل رسالة متجددة تؤكد أن قوة مصر وصلابتها تكمن في وحدة نسيجها الوطني وتلاحم أبنائها، مؤكدًا أن الأوطان تُختبر في أوقات الأزمات، وما نشهده اليوم على الساحة العالمية من تحديات واضطرابات، يؤكد أن مصر قادرة على العبور الآمن بفضل وعي شعبها وتماسك جبهتها الداخلية، ووحدة نسيجها الوطني الذي يمثل صمام الأمان الحقيقي للدولة.

وأضاف أن مصر تنعم برؤية قيادية حكيمة استطاعت، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترسيخ دعائم السلام والاستقرار، ليس فقط بين أبناء الوطن الواحد، بل على مستوى علاقاتها الإقليمية مع دول الجوار.

وهو ما يتجلى بوضوح في الإسكندرية، التي تمثل نموذجًا حيًا للسلام والتعايش بين مختلف الطوائف والأديان على مر التاريخ، فتجمع بين الأصالة والمحبة دون تفرقة أو تعصب.

مؤكدًا ان محافظة الإسكندرية تواصل مسيرة التطوير والبناء لصالح المواطن دون أي تمييز، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الإسكندرية للجميع، وأن الإنجازات التي تتحقق على أرضها نتاج تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعيد للإسكندرية رونقها ويعزز واجهتها الحضارية

وفي ختام كلمته، هنأ الطوائف القبطية متمنيًا أن يحفظ مصر وشعبها، وأن ينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار والازدهار، مؤكدًا أن دعم الكنيسة والوقوف إلى جانبها في أنشطتها واجب وطني، وأن البركة تحل على الإسكندرية ما دامت صلوات أبنائها متحدة من أجل السلام والمحبة والإخاء.

