الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة فتاة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر للمحاكمة

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو
18 حجم الخط

أمرت  نيابة مدينة نصر بإحالة فتاة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية بدون تمييز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر عن طريق الإعلان عن نشاطها الآثم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة أمام محكمة جنح مدينة نصر

بداية القضية كانت عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، تفيد بقيام فتاة بإدارة عدة تدير صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلن من خلالها عن نفسها واستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية مع الرجال دون تمميز، ووضعت عدة طرق للتواصل معها.

تم تشكيل فريق بحث لإجراء لفحص المعلومات وتحديد هوية الفتاة، ومن خلال التقنيات الحديثة، تمكن رجال المباحث من التأكد من صحة المعلومات وتحديد هوية الفتاة ومكان تواجدها.. وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة من رجال الشرطة من إلقاء القبض على المتهمة، وعثر بحوزتها على على هاتفي محمول، عند فحصهما عثر بداخلهما على دلائل تؤكد تورطها فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال دون تمييز مقابل المال، وأنها تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن نشاطها غير المشروع.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأنها لجأت لمنصات التواصل الاجتماعي كي تصل إلى أكبر عدد من راغبي المتعة المحرمة.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على الهاتفين المضبوطين، وإحالة المتهمة إلى  النيابة العامة التي تولت التحقيق معها وإحالتها للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

