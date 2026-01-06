محافظ الدقهلية يتابع عبر الشبكة الوطنية أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس

18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال حملات النظافة ورفع الإشغالات بعدد من شوارع وميادين المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، بحضور اللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، وأحمد حمدي مدير الشبكة.

محافظ الدقهلية يتابع عبر الشبكة الوطنية أعمال النظافة

محافظ الدقهلية يتابع عبر الشبكة الوطنية أعمال النظافة

وأكد محافظ الدقهلية حرصه على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري للمحافظة خلال الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

محافظ الدقهلية يتابع عبر الشبكة الوطنية أعمال النظافة

تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس

وشدد المحافظ على استمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، مع المتابعة المستمرة لأداء شركات النظافة، والتأكد من رفع كافة التراكمات والمخلفات أولًا بأول، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

توفير كافة أوجه الدعم اللازم وجميع الاحتياجات اللازمة

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن المتابعة عبر الشبكة الوطنية تأتي ضمن منظومة العمل المتكامل التي تعتمدها المحافظة، بما يتيح سرعة رصد الملاحظات والتعامل الفوري معها، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه أعمال النظافة، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات الموافق وقيادات الاجهزة التنفيذية بالإنابة عن تقديم التهنئة للأخوة المسيحيين شركاء العمل التنفيذي بالأجهزة التنفيذية بهذه المناسبة.

تكثيف أعمال الإنارة وتوفير مصادر بديلة للاحتفال بعيد الميلاد

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل مستوى من الخدمات، بما يحقق راحة المواطنين ويعزز من مظاهر التلاحم الوطني، متمنيًا أن تمر احتفالات عيد الميلاد المجيد في أجواء يسودها الأمن والنظافة والالتزام.

