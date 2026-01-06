مصدر بالأهلي يكشف موقف بن شرقي من مباراة يانج أفريكانز

الثلاثاء 06 يناير 2026
 أكد مصدر داخل الأهلي أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة يانج أفريكانز المقبلة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، خضع لأشعة رنين مغناطيسي ‏أثبتت التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.‏

وأوضح أن بن شرقي تعافى من تمزق العضلة الخلفية، وبدأ في تنفيذ برنامج تأهيل بدني تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا لعودته إلى ‏التدريبات بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر. 

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

ويحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع بـ 4 نقاط. 

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا. 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 9 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 4 نقاط
  4. المقاولون العرب - 4 نقاط
  5. غزل المحلة - 3 نقاط
  6. الأهلي - 3 نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

جدير بالذكر أن الأهلي ودع بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الصدمة والغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

