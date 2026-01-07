تعرف على كيفية الدفع المسبق لفاتورة التليفون الأرضي

18 حجم الخط

يبحث العديد من المستخدمين عبر الإنترنت عن طرق سداد مستحقات فاتورة التليفون الأرضي بنظام الدفع المسبق، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طرق الدفع المسبق لفاتورة التليفون الأرضي وكيفية شحن رصيد في الحساب واستخدامات الرصيد.

وسائل الدفع المسبق للتليفون الأرضي

- يعد النظام مسبق الدفع لفاتورة التليفون الأرضي هو نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد؛ وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد؛ وتوضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل.



وفي حال استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.

يمكن شحن رصيد في الحساب في أي وقت من خلال الخطوات التالية:

تطبيق ماي وي وذلك باستخدام بطاقة بنكية أو موقع المصرية للاتصالات؛ وبنفس الطريقة باستخدام بطاقة بنكية؛ ومن خلال جميع فروع وي أو أحد منافذ الدفع الإلكتروني مثل مصاري وفوري وبي وخدماتي وممكن وغيرها.

مع العلم أنه يتم خصم ضريبة القيمة المضافة 14% من مبلغ الشحن ويعني من يقوم بشحن 100 جنيه رصيد يخصم منه 14% قيمة الضريبة المضافة يكون المبلغ المتبقي بعد الخصم 87.7 جنيه.

سداد ضريبة الدمغة السنوية بقيمة 8 جنيهات (تخصم من رصيدك في يناير من كل عام) وتجديد الباقة الأساسية والاشتراك في باقات إضافية؛ وتغيير الباقة؛ والاشتراك في الخدمات المضافة؛ واستهلاك مكالمات خارج الباقة الأساسية وغيرها.

- يتم تحويل عملاء التليفون الأرضي الأرضي، إلى نظام الدفع المسبق، وذلك عبر رسالة يتلقاها العملاء تخبرهم بالتحول إلى النظام الجديد، وتشرح كيفية التعامل معه.

- النظام له عدة مزايا أبرزها قدرة العميل في التحكم في معدل الاستهلاك بدلا من النظام القديم الذي لا يسمح بهذه الميزة ويسهم أيضا في التسريع بتنفيذ نظام الفاتورة المتكاملة.

- ساهم تحويل الخطوط الأرضية للنظام الجديد في الإسراع بتنفيذ نظام الفاتورة المتكاملة، التي تمكن المستخدمين من توحيد الإنفاق على جميع خدمات الاتصالات من محمول وأرضي وإنترنت فائق السرعة في فاتورة واحدة.

وكانت طرق سداد فواتير التليفون الأرضي تتم عبر الاستعلام عن الفاتورة المستحقة وثانيا سداد الفاتورة من خلال التوجه نحو عدة جهات لتحصيل الفواتير وفيما يتعلق بطرق الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي فيتم من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر الدخول إلى موقع شركة WE، وبعدها إدخال رقم التليفون الأرضي المكان المحددة له ويلي هذه الخطوة كتابة كود المحافظة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى، ثم الضغط على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى.

- وبالنسبة إلى الجهات المنوطة بتحصيل فاتورة التليفون الأرضي فتشمل مكاتب البريد المنتشرة المنتشرة في أنحاء البلاد والسنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات وخدمة فودافون كاش أو من خلال الدفع الإلكتروني لموقع شركة WE.

طرق السداد الممكنة

ويمكن السداد من خلال أحد الفروع التابعة للجهات التالية خدمة ممكن أو خدمة أمان، أو خدمة خدماتي، أو خدمة مصاري أو خدمة سداد،أو خدمة بي وتتاح خدمة سداد فواتير التليفون الأرضي من خلال ماكينات ATM، التابعة لبنكي الأهلي المصري وCIB.

- وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حددت مواعيد دفع فاتورة التليفون الارضي من عملائها، وفقًا لاتفاق مسبق من قِبل المتعاقد، حيث يختار العميل نظام السداد سواء كان شهريًّا أو ربع سنوي أو سنويًّا.

