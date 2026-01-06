لدينا أسئلة وعلى أمريكا الرد أولا، أذربيجان تعتذر عن إرسال "قوات سلام" إلى غزة

18 حجم الخط

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف في وقت متأخر من يوم الإثنين، إن بلاده لا تنوي إرسال وحدة من قواتها للمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج حدودها، بما في ذلك في قطاع غزة.

وأضاف علييف، في مقابلة مع قنوات التلفزيون الأذربيجاني، أن بلاده كانت على اتصال بالإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بشأن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بقوة حفظ سلام في غزة.

وقال: "أعددنا استبيانًا من أكثر من 20 سؤالًا وقدمناه للجانب الأمريكي. ولا يحتمل أن نشارك في قوات حفظ السلام".

وأضاف: "لا أفكر في المشاركة في أعمال قتالية خارج أذربيجان على الإطلاق".

وقال مصدر في حكومة أذربيجان في نوفمبر الماضي، إن أذربيجان لن تقدم أي قوات لمثل هذه العملية ما لم يكن هناك وقف كامل للقتال بين إسرائيل وحركة حماس.

