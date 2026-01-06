الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رغم اشتعال المنطقة، لماذا عادت شائعات الإخوان إلى الواجهة؟

الأذرع الإخوانية،
الأذرع الإخوانية، فيتو
18 حجم الخط

في توقيت بالغ الحساسية، حيث يعاد ترتيب موازين القوة إقليميًا ودوليًا، تشهد الساحة المصرية تصاعدًا ملحوظًا في حملات التشكيك من أنصار جماعة الإخوان وأذرعها الإعلامية، إذ تصر الجماعة على اعتماد التشكيك والتضليل لهدم مؤسسات الدولة.

سر تصعيد الأخوان ضد الدولة المصرية

تعيش الجماعة حالة من الارتباك مع تضييق الخناق عليها خارجيًا وتراجع حضورها السياسي إلى حدود غير مسبوقة.

داخل البرلمان، يقرأ نواب هذه الحملات باعتبارها امتدادًا لصراع خاسر تحاول الجماعة إدارته من خارج الواقع.

وترى النائبة فايزة صالح أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية وتحولات بنيوية، خاصة في إطار ما يعرف بـ«الجمهورية الجديدة»، لم يعد مجرد خطاب سياسي، بل حقائق ملموسة على الأرض، وهو ما يفسر بحسب وصفها حالة الاستنفار الإعلامي لدى منصات محسوبة على جماعة الإخوان.

وأوضحت صالح، أن هذه المنصات كثّفت من نشر محتوى مضلل يستهدف التشكيك في الداخل المصري وتشويه صورة الدولة خارجيًا، في محاولة لتعويض غياب التأثير السياسي الفعلي.

وأضافت أن المجتمع الدولي بات أكثر وعيًا بآليات التضليل، وأكثر قدرة على التمييز بين التقارير المدعومة بالوقائع، والخطابات التي تعتمد على التهويل وتدوير الأكاذيب.

وربطت النائبة بين هذا التصعيد الإعلامي وبين الضغوط المتزايدة التي تواجهها الجماعة في عدد من العواصم الغربية، خاصة مع عودة النقاشات داخل الولايات المتحدة حول تصنيف التنظيم كمنظمة إرهابية، وهو ما اعتبرته عاملًا رئيسيًا في حالة الارتباك التي تنعكس بوضوح على خطاب الجماعة الإعلامي.

30يونيو، الضربة القاضية للإخوان

أما النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فيرى أن الجماعة انتقلت منذ سنوات من المواجهة السياسية المباشرة التي حسمت بإرادة شعبية واضحة في ثورة 30 يونيو إلى نمط أكثر خطورة يعتمد على ما يعرف بـ«حروب الجيل الرابع»، عبر فبركة المحتوى، وتدوير الشائعات، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي كمساحة بديلة للصراع.

وأكد البنا، أن هذا النمط لم يعد خافيًا على الرأي العام، مشيرًا إلى أن محاولات خلق أزمات وهمية تتناقض مع مؤشرات واقعية، أبرزها تعافي الاقتصاد المصري تدريجيًا، واستعادة القاهرة دورها كلاعب محوري في ملفات إقليمية معقدة، وهو ما يجعل خطاب الجماعة، وفق وصفه، منفصلًا عن الواقع.

ويراهن نواب البرلمان على عامل أساسي في المواجهة وهو وعي الشارع المصري. إذ يرون أن التجربة الممتدة خلال العقد الماضي أسهمت في بناء مناعة شعبية ضد أساليب التضليل، مع التأكيد على أن تفنيد الشائعات بالأرقام والحقائق، يظل خط الدفاع الأهم في معركة لا تُدار بالسلاح، بل بالمعلومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جماعة الإخوان الجماعة الجمهورية الجديدة الدولة المصرية العواصم الغربية الضربة القاضية المجتمع الدولي الولايات المتحدة هدم مؤسسات الدولة

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

زيادة كبيرة في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

انخفاض أسعار جميع أنواع الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

كيف حسم الشيوخ رفع إعفاء ضريبة العقارات رغم رفض الحكومة؟

أبرزها قمة آرسنال وليفربول، مواعيد الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

بعد قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر نورهان حفظي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية