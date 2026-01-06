رغم اشتعال المنطقة، لماذا عادت شائعات الإخوان إلى الواجهة؟

18 حجم الخط

في توقيت بالغ الحساسية، حيث يعاد ترتيب موازين القوة إقليميًا ودوليًا، تشهد الساحة المصرية تصاعدًا ملحوظًا في حملات التشكيك من أنصار جماعة الإخوان وأذرعها الإعلامية، إذ تصر الجماعة على اعتماد التشكيك والتضليل لهدم مؤسسات الدولة.

سر تصعيد الأخوان ضد الدولة المصرية

تعيش الجماعة حالة من الارتباك مع تضييق الخناق عليها خارجيًا وتراجع حضورها السياسي إلى حدود غير مسبوقة.

داخل البرلمان، يقرأ نواب هذه الحملات باعتبارها امتدادًا لصراع خاسر تحاول الجماعة إدارته من خارج الواقع.

وترى النائبة فايزة صالح أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية وتحولات بنيوية، خاصة في إطار ما يعرف بـ«الجمهورية الجديدة»، لم يعد مجرد خطاب سياسي، بل حقائق ملموسة على الأرض، وهو ما يفسر بحسب وصفها حالة الاستنفار الإعلامي لدى منصات محسوبة على جماعة الإخوان.

وأوضحت صالح، أن هذه المنصات كثّفت من نشر محتوى مضلل يستهدف التشكيك في الداخل المصري وتشويه صورة الدولة خارجيًا، في محاولة لتعويض غياب التأثير السياسي الفعلي.

وأضافت أن المجتمع الدولي بات أكثر وعيًا بآليات التضليل، وأكثر قدرة على التمييز بين التقارير المدعومة بالوقائع، والخطابات التي تعتمد على التهويل وتدوير الأكاذيب.

وربطت النائبة بين هذا التصعيد الإعلامي وبين الضغوط المتزايدة التي تواجهها الجماعة في عدد من العواصم الغربية، خاصة مع عودة النقاشات داخل الولايات المتحدة حول تصنيف التنظيم كمنظمة إرهابية، وهو ما اعتبرته عاملًا رئيسيًا في حالة الارتباك التي تنعكس بوضوح على خطاب الجماعة الإعلامي.

30يونيو، الضربة القاضية للإخوان

أما النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فيرى أن الجماعة انتقلت منذ سنوات من المواجهة السياسية المباشرة التي حسمت بإرادة شعبية واضحة في ثورة 30 يونيو إلى نمط أكثر خطورة يعتمد على ما يعرف بـ«حروب الجيل الرابع»، عبر فبركة المحتوى، وتدوير الشائعات، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي كمساحة بديلة للصراع.

وأكد البنا، أن هذا النمط لم يعد خافيًا على الرأي العام، مشيرًا إلى أن محاولات خلق أزمات وهمية تتناقض مع مؤشرات واقعية، أبرزها تعافي الاقتصاد المصري تدريجيًا، واستعادة القاهرة دورها كلاعب محوري في ملفات إقليمية معقدة، وهو ما يجعل خطاب الجماعة، وفق وصفه، منفصلًا عن الواقع.

ويراهن نواب البرلمان على عامل أساسي في المواجهة وهو وعي الشارع المصري. إذ يرون أن التجربة الممتدة خلال العقد الماضي أسهمت في بناء مناعة شعبية ضد أساليب التضليل، مع التأكيد على أن تفنيد الشائعات بالأرقام والحقائق، يظل خط الدفاع الأهم في معركة لا تُدار بالسلاح، بل بالمعلومة.

