بدء تنفيذ مشروع شقق ظلال بـ حدائق العاصمة

أعلن المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، البدء في تنفيذ المشروع السكني شقق ظلال، مؤكدًا أهمية أن يتم تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع على أعلى مستوى، وموجهًا الشركات المنفذة للأعمال بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام ونهو الأعمال الإنشائية مع مراعاة تطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ، لضمان تقديم وحدات سكنية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين.

وأوضح أن مشروع ظلال عبارة عن مجتمع سكني مغلق، ويقع بالمنطقة المطلة علي مدخل المدينة (١) من طريق القاهرة السويس، ويمثل إحدى المبادرات السكنية المميزة التي تقدم وحدات متكاملة التشطيب ومساحات متنوعة.

وأشار رئيس الجهاز إلي أن المشروع يتكون من عمارات سكنية تتميز بتوزيع متوازن للوحدات، وتصميم معماري يوفر الخصوصية العالية والراحة للسكان، ويضم أعمال تنفيذ عدد (٣٧) عمارة سكنية بإجمالي (٩٦٢) وحدة سكنية بمساحات تتراوح من ١١٤ مترا مربعا وتصل إلى ٢٢٧ متر مربع (بنتهاوس)، تنقسم إلى نماذج الوحدات بالدور الأرضي: مساحات تبدأ من ١١٤م٢ وتصل إلى ١٥٤م٢، وأدوار متكررة (من الأول إلى الرابع علوي): مساحات (١٤٧ م٢: ١٦١ م٢)، والبنتهاوس: مساحات من ٢٢٣ م٢: ٢٢٧ م٢، بتوزيع متوازن للعمارات وخصوصية عالية للوحدات.

كما أضاف أن المشروع يأتي ضمن جهود وزارة الإسكان، بهدف منح فرصة حقيقية للتملك في بيئة حضارية متكاملة تجمع بين التخطيط الذكي، والخدمات المتكاملة، فضلا لما يمتلكه المشروع من أعلى معايير السلامة والأمان، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة لضمان عمر افتراضي طويل للمباني.

وأكد المهندس أحمد العربي علي أن مشروع ظلال يتميز بموقعه الاستراتيجي، كما سيضم جميع الخدمات والمرافق الأساسية، ويتضمن مساحات خضراء، ويعد فرصة للسكن الجاهز والمناسب بالتخطيط العمراني الحديث.

