الإسكان تعلن عن طرح جديد لأراضى التخصيص الفوري

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة طيبة الجديدة عدد (٢) فرصة استثمارية لأراضى التخصيص الفوري على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين وتضم:



قطعة أرض (٣٤ - ٣٥ - ٣٦) بمساحة ١٨٠٠ م٢ بنشاط تجارى بمركز خدمات المدينة.

قطعة أرض (٦٢٦ - ٦٢٧ - ٦٢٨ - ٦٣٢ - ٦٣٣ - ٦٣٤) بمساحة ١٠٥٠٠ م٢ بنشاط مخازن ما عدا دوائى وغذائى بالمنطقة الصناعية.



يتم التقديم على هذه الفرص من خلال الموقع الالكتروني لبوابة خدمات المستثمرين حتى ٢٠٢٦/١/١٥.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهييئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، بجانب توفير فرص العمل والخدمات المتنوعة.

التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل

وأضاف وزير الإسكان أن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين حتى يوم 15 يناير الجاري، من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المجن الجديدة، من خلال إتاحة أراضٍ بمواقع متميزة وبأنشطة متعددة تشمل التجارية، والإدارية، والتعليمية، والطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمقاصد للفرص الاستثمارية الواعدة.

الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة العبور الجديدة

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة العبور الجديدة: قطعة أرض رقم (6 ب) – منطقة الخدمات الإقليمية على مساحة 11332 م² – نشاط تجاري – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (14) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 16597 م² – نشاط تعليمي جامعي – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (50 ب) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 9279 م² – نشاط تجاري إداري – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (138) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 1094 م² – نشاط تجاري إداري – الحي 39، وقطعة أرض رقم (150) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 1659 م² – نشاط تجاري – الحي 39، وقطعة أرض رقم (219) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 881 م² – نشاط حضانة – الحي 39.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.