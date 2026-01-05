بنين تسجل هدف التعادل أمام مصر في أمم إفريقيا

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، نجح اللاعب جوديل دوسو في إحراز الهدف الأول لبنين في الدقيقة 83، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن مواجهات دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025، وأصبحت نتيجة المباراة التعادل بهدف لكل فريق

هدف منتخب بنين سجله اللاعب جوديل دوسو

تشكيل منتخب مصر أمام بنين

دخل منتخب مصر مباراته أمام بنين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية - محمود تريزيجيه

الهجوم: إبراهيم صلاح - عمر مرموش - محمد صلاح

