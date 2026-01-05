الإثنين 05 يناير 2026
إصابة 3 جنود في هجوم مسيرة لقسد على حاجز للجيش السوري بحلب

سوريا، أعلنت وزارة الدفاع السورية، في تصريحات لقناة «العربية»، أن قوات سوريا الديمقراطية «قسد» نفذت هجومًا بطائرة مسيّرة استهدف أحد حواجز الجيش السوري في ريف حلب الشرقي، في تصعيد أمني جديد تشهده المنطقة خلال الساعات الماضية.

 

إصابة ثلاثة عناصر من الجيش السوري جراء الهجوم

وأوضحت الدفاع السورية أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة جنود، جرى نقلهم لتلقي العلاج، مؤكدة أن حالتهم مستقرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار المادية التي لحقت بالحاجز المستهدف.

تصعيد أمني جديد يثير القلق في ريف حلب الشرقي


وأكدت المصادر أن هذا الاستهداف يأتي في إطار توترات متصاعدة تشهدها مناطق التماس شرق حلب، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد بين الأطراف المتواجدة على الأرض.

الجيش السوري يتابع الموقف ويتخذ الإجراءات اللازمة


وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الجيش السوري يتابع تطورات الموقف ميدانيًا، ويتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف نقاطه العسكرية، حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها.

في وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع التركية أن قوات قسد تواصل المطالبة باللا مركزية ولا تتخذ أي خطوات نحو الاندماج في السلطة المركزية في سوريا.

 وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها: "موقف قوات قسد يضر بوحدة الأراضي السورية واستقرارها، نحافظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية وفقا لمبدأ دولة واحدة وجيش واحد، نتابع عن كثب عملية الاندماج وإذا قررت الحكومة السورية اتخاذ مبادرة لتعزيز وحدتها فإن تركيا ستدعمها".

