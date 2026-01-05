الإثنين 05 يناير 2026
منتخب مصر يبحث عن الهدف الأول أمام بنين بعد مرور 30 دقيقة

مصر وبنين، فيتو
مصر وبنين، فيتو
مرت 30 دقيقة من زمن مباراة منتخب مصر أمام بنين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، ومازال التعادل السلبي يسيطر على اللقاء.

سيطر الحذر على بداية الشوط الأول من جانب الفريقين، وشهدت الدقائق الخمس الأولي تبادل التمريرات القصيرة بين لاعبي منتخب مصر

بدأ منتخب مصر مع مرور الوقت يسيطر على مجريات الأمور، وشهدت الدقيقة 7 تمريرة من محمد صلاح إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه مرموش لكن خروج من حارس مرمى بنين.

وشهدت الدقيقة 8 انفراد تام من عمر مرموش من وسط الملعب لكنه لم ينجح في تجاوز حارس المرمى ليهدر فرصة الهدف الأول لمنتخب مصر.

وفي الدقيقة 10 تمريرة باتجاه محمد حمدي يسار منطقة الجزاء لكن خروج من حارس مرمى بنين لترتطم الكرة في قدم مدافع منتخب مصر وتخرج إلى ركلة مرمى.

وتشهد الدقيقة 17 تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح بنين عن طريق أولايتان تصدى لها حارس المرمى محمد الشناوي بنجاح.

وتشهد الدقيقة 26  إنقاذ هدف كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد حمدي شتتها الدفاع لتصل إلى مرموش الذي سدد كرة أبعدها المدافع قبل أن تدخل الشباك.

وغابت الجماهير عن مباراة مصر وبنين، ولم يتواجد في المدرجات إلا بضع ألاف من الجماهير المصرية والبنينية، فيما غابت الجماهير المغربية عن الحضور لمؤزارة المنتخب المصري.

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره المنتخب البنيني.. وجاء على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر أمام بنين

دخل منتخب مصر مباراته أمام بنين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتي - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية - محمود تريزيجيه

الهجوم: إبراهيم صلاح - عمر مرموش - محمد صلاح 

 

 

 

