خطوات الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف بوزارة الخارجية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن موعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 425 وظيفة تخصصية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.



ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن الموعد المحدد لهم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا



وأوضح الجهاز أن الامتحان الإلكتروني سيتم عقده وفقًا للمواعيد المُعلنة لكل متقدم على صفحة الاستعلام بالموقع، علمًا بأن دخول الامتحان الإلكتروني للمتقدمين للتعاقد لهذا الإعلان يتوقف على نتيجة فحص المستندات المقدمة منه في اليوم المحدد له للامتحان واستيفاء المتقدم لشروط شغل الوظيفة.



ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الواردة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومتابعة الموقع لمعرفة أي تحديثات تتعلق بالامتحانات.

