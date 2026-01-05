السجن 15 عاما لعاطل قتل زوجته في الإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية الدائرة الأولى، بمعاقبة المتهم " س.ع.ح" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه في قتل المجني عليها " ر.ط.م".



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 24847 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد ببلاغ بقيام المتهم بقتل زوجته بالشقة محل سكنهم بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه علي أثر بلاغ لقسم شرطه المنتزه ثالث، بقيام المتهم " س.ع.ح" عاطل، بقتل زوجته المجني عليها " ر.ط.م"، بعد أن استدرجها الي غرفة النوم عقب تجهيزها الطعام، وقام بالامساك بايشارب حريمي ولفه حول عنقها عدة لفات واحكم رابطه وقام بشد طرفيه حتي وافتها المنية وتوفيت حيث أن المتهم كان دائم التعدي علي المجني عليها.

وأضافت التحقيقات، أنه قبل الواقعة بأيام قام المتهم بالتعدي علي المجني عليها زوجته بعد أن كبل يديها وضربها الي أن تدخل احد الجيران وأصلح بينهما وعاد المتهم مرة أخري للتعدي علي زوجته وقتلها لشكه فيها دون دليل أو مبرر وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

