السيسي يؤكد أهمية تكثيف التنسيق مع السعودية في مختلف قضايا وأزمات المنطقة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير للشئون السياسية، وصالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.

