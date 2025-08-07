أسعار الفاكهة في سوق 6 أكتوبر: البلح البرحي بـ70 جنيهًا والتفاح يصل لـ30 جنيهًا (صور)

شهد سوق الجملة للفاكهة في منطقة 6 أكتوبر اليوم الخميس حركة تجارية نشطة، مع تسجيل تباينات واضحة في أسعار مختلف الأصناف.

سعر التين والبطيخ

سجل التين أسعارًا تراوحت بين 18 إلى 19 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد في تداولات اليوم بسوق الجملة.

بينما شهد البطيخ الأصفر استقرارًا عند مستوى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب والتفاح

تباينت أسعار العنب بشكل ملحوظ حيث تراوحت بين 15 إلى 23 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة. وسجل التفاح تفاوتًا في الأسعار تراوح بين 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

البلح والكمثرى

حافظ البلح البرحي على مستوى سعري مرتفع بلغ 70 جنيهًا للكيلو، بينما استقرت أسعار الكمثرى عند 23 جنيهًا للكيلو الواحد.

حركة الأسعار في السوق

تشير بيانات السوق إلى تفاوت واضح في أسعار الفاكهة، حيث سجل البلح أعلى الأسعار بين جميع الأصناف المتداولة، تلاه التفاح والبطيخ الأصفر. وتعكس هذه الأسعار عوامل العرض والطلب والموسمية لكل صنف في السوق المحلية.

