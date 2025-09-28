البلح البرحي يسجل 50 جنيها والقشطة بـ60، أسعار الفاكهة الشتوية بالبحيرة (فيديو)

ننشر أسعار الفاكهة بالأسواق بـ محافطة البحيرة اليوم الأحد، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الفاكهة ارتفاعا ملحوظا في بعض الأنواع واستقرارا في الاخر.



وتشهد أسواق محافظة البحيرة ظهور الفاكهة الشتوية مثل البلح الأحمر والأصفر بالإضافة إلى البرحي والبلح الأسود وايضًا البرتقال والرمان والكاكا والجوافة والكمثرى والقشطة بأسعار مرتفعة قليلا وذلك بسبب ندرتهم بالأسواق وخاصة مع بداية موسم الخريف.





اسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة

البلح الأحمر: يسجل 25 جنيها.

البلح الأصفر: يسجل 20 جنيها.

البلح الأسود: يسجل 35 جنيها.

البلح البرحي: يسجل 50 جنيها.

الرمان: يسجل 25 جنيها.

الجوافة: يسجل 25 جنيها.

البرتقال: يسجل 25 جنيها.

الكاكا: يسجل 35 جنيها.

التفاح: يسجل 80 جنيها.

الكمثري: تسجل 50 جنيها.

القشطة: يسجل 60 جنيها.

العنب: يسجل 35 جنيها.

الموز: يسجل 40 جنيها.

المانجا الزبدية: يسجل 50 جنيها.

المانجا الكيت: يسجل 35 جنيها.

المانجا الفراشة: يسجل 50 جنيها.

