أعمال درامية تحمل اسم بطلها بمسلسلات رمضان 2026

يشهد السباق الرمضاني لعام 2026 وجود عددًا من الأعمال الدرامية تحمل اسمائها الشخصية الرئيسة التي يقدمها بطل العمل وفي مقدمة هذه الأعمال مسلسل “درش”.



مسلسل درش لمصطفى شعبان

يخوض مصطفى شعبان سباق رمضان بمسلسل “درش” ويحمل العمل اسم الشخصية التي يقدمها خلال العمل، ويتكون من من 30 حلقة، والعمل من إخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولة العمل كل من سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، سلوى خطاب، غادة طلعت.

ويشهد المسلسل التعاون الأول بين مصطفى شعبان والكاتب محمود حجاج في مسلسل درش، إذ يراهن الثنائي على تقديم حكاية جديدة وجذابة تنتمي إلى الدراما الشعبية التي حقق فيها شعبان نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة ولا يزال العمل في مرحلة الكتابة وسط توقعات بتقديم معالجة درامية مختلفة تعزز من عنصر التشويق.

على كلاي لأحمد العوضي

وبشخصية “على” يخوض الفنان أحمد العوضي سباق رمضان بمسلسل على كلاي ويحمل ايضًا العمل اسم الشخصية التي يقدمها البطل، ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية، ويتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي.

كلهم بيحبوا مودي لياسر جلال

وبشخصية “مودي” يظهر الفنان ياسر جلال خلال سباق رمضان 2026، ويحمل العمل اسم الشخصية التي يقدمها "كلهم بيحبوا مودي، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي داخل عدد من المناطق الراقية في القاهرة، حيث يجسد ياسر جلال شخصية شاب يدخل في علاقات متعددة مع النساء، الأمر الذي يورطه في مشكلات وأزمات متلاحقة نتيجة تلك العلاقات.

ومسلسل كلهم بيحبوا مودي من بطولة ياسر جلال وأيتن عامر وهاجر الشرنوبي وجوري بكر وميرفت أمين ومصطفى أبو سريع وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل بيبو للمطرب أحمد بحر

ويشارك المطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بكزبرة خلال سباق رمضان 2026 بمسلسل “بيبو” ويحمل العمل ايضًا اسم الشخصية التي يقدمها في العمل، وتشهد أحداث مسلسل “بيبو” فصله من كلية التجارة التي يدرس فيها بسبب بعض التقارير التي تقدم فيه، ويشارك الفنان إسلام إبراهيم في بطولة مسلسل بيبو، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديق “كزبرة" داخل الجامعة.

مسلسل بيبو

المسلسل من قصة لتامر محسن، وسيناريو وحوار ولاء الشريف، وإخراج أحمد شفيق، وتم الاتفاق بشكل مبدئي ليكون اسم العمل “بيبو”، ويشارك في بطولته أحمد سلطان وهالة صدقي وسيد رجب وعلاء مرسي وآخرين.

