طارق فهمي: ما فعله ترامب بفنزويلا وضع المصداقية الأمريكية على المحك

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، عن أن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في فنزويلا كان مفاجأة، لكن كان هناك تمهيد له منذ أكثر من ثلاثة شهور من خلال الرسائل العسكرية والتصعيد الذي لعبت فيه CIA دوراً كبيراً بتوفير المعلومات للتمهيد العسكري، مشيراً إلى وجود حالات سابقة حدثت مثل رئيس بنما، ومشيراً إلى وجود الذرائع التي ترتكز عليها واشنطن مثل تجارة المخدرات وشبكات رؤوس الأموال المتعددة والاقتصاديات السوداء.

الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية في النهاية شرعنوا لأنفسهم استخدام القوة

وأكد طارق فهمي في تدوينة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية في النهاية شرعنوا لأنفسهم استخدام القوة، وهذا الأمر سيكون له تأثيرات على الأقاليم المختلفة، استناداً إلى ما قام به الرئيس ترامب والذي تحدث عن إنهاء الحرب في قطاع غزة ووقف الحرب الروسية الأوكرانية وهنا نجده يستخدم القوة ضد فنزويلا.

المصداقية الأمريكية أصبحت على المحك

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى وجود حالة من الانقسام داخل المجتمع الأمريكي، لافتاً إلى أنه لم تشهد الولايات المتحدة مظاهرات أو تحركات واسعة في هذا الشأن، منوهاً إلى أن الأوضاع في فنزويلا تشهد تطوراً خطيراً بعد القبض على الرئيس وزوجته، مؤكدًا أن الجيش هو الطرف الحاسم في جميع الأحوال.

وأوضح أن الولايات المتحدة ساهمت في انقسام دول أمريكا اللاتينية بين مؤيد ومعارض، خاصة في ظل تبنيها شعار «أمريكا أولًا»، إلا أن تدخلها في الشأن الفنزويلي وضع مصداقيتها على المحك، لا سيما مع سعي الرئيس ترامب في الوقت ذاته لإنهاء الحرب في غزة والأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب تدخله في فنزويلا.

