كأس عاصمة مصر، المصري يتقدم على سموحة بهدف القرموطي في الشوط الأول

كأس عاصمة مصر، انتهى الشوط الأول من مباراة المصري أمام سموحة بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب استاد السويس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

هدف المصري في مرمى سموحة سجله اللاعب أحمد القرموطي في الدقيقة 37 من عمر اللقاء

أعلن التونسى نبيل الكوكى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصرى التشكيل الأساسى للقاء سموحة اليوم الاثنين

تشكيل المصري لمواجهة سموحة

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، باهر المحمدي

خط الوسط: محمود حمادة، حسين فيصل، ميدو جابر ، عمر الساعي، أحمد القرموطي

خط الهجوم: كريم بامبو

وتضم دكة البدلاء عصام ثروت وممحمد الشامي وعمرو سعداوي ومصطفي أبوالخير وعبدالرحيم دغموم وموجيشا وزياد فرج وعبدالوهاب نادر ومحمد أشرف.

المصري البورسعيدي، فيتو

ويتصدر المصري ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر، قبل الجولة الخامسة برصيد 7 نقاط، جمعهم من 3 جولات، بينما يحتل فريق سموحة المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، جمعهم من 3 جولات.

حكام مباراة المصري ضد سموحة

ويدير لقاء المصري ضد سموحة طاقم حكام مكون من وائل فرحان (حكمًا للساحة) ’ عماد فرج وأحمد زغلول (مساعدين) ’ وليد عبد الرازق (حكمًا رابعًا) ’ الدولي عبد العزيز السيد ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

وتضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز

مجموعات كأس عاصمة مصر



المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

جوائز كأس عاصمة مصر



ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

