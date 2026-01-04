الأحد 04 يناير 2026
اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لـ أسعار الذهب والنفط بعد أحداث فنزويلا

الذهب والنفط
الذهب والنفط
فنزويلا، أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن العملية الأمريكية الأخيرة ضد فنزويلا لن تُحدث صدمة فورية في الأسواق العالمية، موضحًا أن توقيت الضربات كان مدروسًا بعناية لتجنب أي اضطرابات اقتصادية كبيرة.

الأسواق ستعود للعمل دون ذعر

قال أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة القاهرة والناس:"اختيار نهاية الأسبوع لتنفذ العمليات كان متعمدًا، لتفادي أي زيادات حادة أو تحركات غير اعتيادية في الأسواق، خاصة أن الأسواق ستعاود العمل غدًا، موضحًا أن الرئيس الأمريكي ترامب يتعمد تنفيذ تصرفاته العنيفة خلال الإجازات الأسبوعية، حتى لا تشهد الأسواق المالية ارتباكًا أو فقدان الثقة الاقتصادية".

التأثير النفطي محدود ومنضبط

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التأثير الفوري لعملية فنزويلا على أسعار النفط سيكون محدودًا:"لن يحدث تأثير كبير على حجم الإنتاج النفطي الفنزويلي الحالي، والشركات الأمريكية ستدخل السوق الفنزويلية لزيادة حجم الإنتاج. التأثير الحقيقي سيظهر على المدى المتوسط من خلال زيادة المعروض النفطي عالميًا، لكن المرحلة الراهنة لن تشهد تغييرات كبيرة في الإنتاج."

ارتفاع الذهب والمعادن على المدى المتوسط

وأشار أنيس إلى أن العملية قد تؤثر على أسعار الذهب والمعادن الثمينة:"التأثير سيكون في اتجاه الارتفاع لكنه لن يكون فوريًا، وسيظهر بشكل أوضح خلال عام 2027. الاضطرابات الجيوسياسية كانت ولا تزال عاملًا داعمًا للطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التوتر وعدم اليقين".

بهذا التقييم، طمأن الخبير الاقتصادي الأسواق والمستثمرين بأن الأثر المباشر للعملية الأمريكية على فنزويلا سيكون محدودًا، وأن التحركات الكبيرة ستظهر فقط على المدى المتوسط، مع استمرار الذهب كملاذ آمن للاستثمارات.

الجريدة الرسمية