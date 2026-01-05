الإثنين 05 يناير 2026
الحصر العددي، "المنصوراوي" يقترب من حسم مقعد الدائرة الأولى بأسوان

فرز الأصوات، فيتو
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية في أسوان الحصر العددي للأصوات التى حصل عليها المرشحان المتنافسان بالدائرة الأولى ومقرها أسوان ودراو وأبوسمبل، بانتخابات مجلس النواب بمحافظة أسوان.

الأصوات الصحيحة والباطلة
وبلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 421851 ناخبا، وإجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 26161 ناخبا، إجمالى عدد الأصوات الباطلة 755 صوتا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 25406.

وحصل المرشح مدحت المنصوراوى، على 14628 صوتًا، والمرشح شرعى محمد صالح، على 10778 صوتا.

