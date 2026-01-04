الأحد 04 يناير 2026
محافظات

انتخابات النواب 2025، إقبال على لجنة مدرسة العزيزية للتعليم الأساسي بالفيوم

اقبال بعد فترة الراحة
اقبال بعد فترة الراحة بلجنة العزيزية، فيتو
شهدت لجنة مدرسة العزيزية للتعليم الأساسي بالدائرة الثالثة الملغاة بمحافظة الفيوم، إقبالا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

وحملت إحدى السيدات علم مصر  بصحبة أبنائها أثناء التصويت بنفس اللجنة، في إشارة منها إلى أن التصويت واجب وطني على كل من له حق التصويت، وعلى حد قولها إن التزول للاقتراع يمنع التزوير، فكلما زاد عدد الناخبين كلما قل التزوير لانه من يرغب في ذلك لا يجد أصواتا للتصويت بدلا منهم.

نتيجة الجولة الاولي

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت نتائج للدائرة الثالثة بالفيوم الملغاة بحكم المحكمة الإدارية، ومقرها مركز شرطة سنورس،  نتيجة المرحلة الأولي، وكان عدد من ادلوا بأصواتهم 140677 ناخبا منهم 131985 صوتا صحيح، 8692 صوتا باطلا، وبعد إضافة أصوات المصريين المقيمين بالخارج، وصل لمرحلة الحسم  والإعادة كل من اللواء طه عبدالتواب، مرشح التحالف، وحصل على 60460 صوتا، الدكتور حماده سليمان، مرشح حزب النور وحصل على 53447 صوتا، و  حمد دكم  مرشح التحالف، وحصل علي 28461 صوتا، وحازم فايد المرشح المستقل، وحصل علي 30523 صوتا، وربيع أبو كمال، المرشح المستقل، وحصل علي 28423 صوتا، ومنجود الهواري، مرشح التحالف، وحصل على 35004 صوتا.

من لهم  حق الانتخاب بالدائرة الثالثة

يذكر أن الدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس وبلغ عدد المقيدين بها   667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية، وتنافس في الجولة الاولي  في هذه الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق، واسفرت الجولة الاولي عن إجراء الإعادة بين المرشحين السنة سابقي الذكر.

163 نائبًا يتسلمون كارنيه مجلس النواب في أول أيام استقبال الأعضاء

انتخابات النواب، إقبال كثيف على لجنة أبو الريش بالدائرة الأولى في أسوان (صور)

يذكر ان محافظة الفيوم أعدت اللجان  لاستيعاب أي زيادة مرتقبة في أعداد الناخبين، في ظل ترقب لمستوى المشاركة خلال جولة الاعادة.

