الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الفرعية بمدينة القوصية في أسيوط

تركيب بلاط الانترلوك
تركيب بلاط الانترلوك بأسيوط، فيتو

  قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إن أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع التي يقل عرضها عن 6 أمتار بمدينة القوصية مستمرة، وفقًا لخطة التطوير والتجميل المقرر تنفيذها بالمركز للعام المالي 2024/2025، وذلك ضمن الخدمات التي نعمل على تقديمها للمواطنين لتسهيل الحركة وتيسير الانتقال وتحسين الشوارع والميادين تحقيقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030. 

 وأكد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

تركيب بلاط الإنترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة القوصية 

 وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز بدأت في تركيب بلاط الانترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة القوصية التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها من بينها شارع شارع الري وشارع التجارة لتسهيل النقل والانتقال والمرور للمواطنين وذلك بإشراف خالد مصطفى عرابي نائب رئيس المركز لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية حتى يتم الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك الشوارع دون إتلاف أو تغيير. 

استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الجانبية بديروط في أسيوط

محلية النواب تطالب المحافظات ببيانات دقيقة عن استخدام الإنترلوك في رصف الشوارع

 

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة متابعة مراحل العمل والتنفيذ أولًا بأول للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة حتى الإنتهاء من تلك الأعمال على أن يتم إستكمال باقي الشوارع الضيقة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال تركيب بلاط الإنترلوك أسيوط اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بلاط الانترلوك تركيب بلاط الانترلوك رؤية مصر2030 محافظ أسيوط محافظة اسيوط مركز ومدينة القوصية مصر2030 مدينة القوصية

مواد متعلقة

تسليم مكافآت مالية لأطباء وتمريض مستشفى الغنايم بأسيوط

نائب محافظ أسيوط يرافق مستثمرين لأرض الوادي الأسيوطي لتعزيز التعاون

نقل معدات الحملة الميكانيكية المعطلة بأسيوط لإجراء أعمال الصيانة

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمصنع شركة النيل للزيوت والمنظفات (صور)

محافظة أسيوط تعلن حالة الطوارئ تحسبًا لتقلبات الطقس

رئيس جامعة أسيوط يتفقد انتخابات اتحادات الطلاب بالكليات

محافظ أسيوط يوجه بسرعة إصلاح حضانات الأطفال المبتسرين بمستشفى ديروط (صور)

محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية (صور)

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

"لا يعرف القراءة والكتابة"، دفاع سعد الصغير يطالب ببراءته من تهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

البلدي يتراجع 10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق

محمد صلاح يعلنها: "أنا محبط من ليفربول وبقائي ليس بيدي"

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

إيداع سعد الصغير بقفص الاتهام لمحاكمته في قضية تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

صانع محتوى يرسل لرونالدو هدية الـ 50 مليون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد واقعة تهديد أحمد سيد زيزو بالقتل.. كيف تتعامل مع الجريمة الإلكترونية وطرق الاستعلام عنها؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية