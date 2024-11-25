تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الفرعية بمدينة القوصية في أسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إن أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع التي يقل عرضها عن 6 أمتار بمدينة القوصية مستمرة، وفقًا لخطة التطوير والتجميل المقرر تنفيذها بالمركز للعام المالي 2024/2025، وذلك ضمن الخدمات التي نعمل على تقديمها للمواطنين لتسهيل الحركة وتيسير الانتقال وتحسين الشوارع والميادين تحقيقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

تركيب بلاط الإنترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة القوصية

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز بدأت في تركيب بلاط الانترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة القوصية التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها من بينها شارع شارع الري وشارع التجارة لتسهيل النقل والانتقال والمرور للمواطنين وذلك بإشراف خالد مصطفى عرابي نائب رئيس المركز لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية حتى يتم الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك الشوارع دون إتلاف أو تغيير.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة متابعة مراحل العمل والتنفيذ أولًا بأول للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة حتى الإنتهاء من تلك الأعمال على أن يتم إستكمال باقي الشوارع الضيقة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

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