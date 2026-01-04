الأحد 04 يناير 2026
الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون ضريبة العقارات

جلسة الشيوخ لمناقشة
جلسة الشيوخ لمناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمقدم من الحكومة.

وخلال الجلسة استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بـمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

وأكد النائب، أن تعديل قانون الضريبة على  العقارات المبنية، يأتي في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية، وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها.

إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي

وأوضح أنه تتضمن التعديلات تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة، وأيضًا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.

رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 

وأشار النائب إلى أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يتضمن رفع حد الإعفاء إلى مائة ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف جنيه.

وأشار إلى أن اللجنة، أسست التعديل برفع حد الإعفاء لتوزيع أكثر عدالة للعبء داخل الوعاء الضريبي، لا سيما أن سوق العقارات المصرية شهد ارتفاعات اسمية ملحوظة في قيم الأصول خلال السنوات الأخيرة، لم يقابلها  نمو مماثل في الدخل الحقيقي، وذلك كله مع إبقاء الإعفاء مقصورًا على وحدة عقارية واحدة تتخذ مسكنًا رئيسيًّا للأسرة، بما يضمن توازنًا دقيقًا بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومقتضيات العدالة الضريبية.

العقارات الشيوخ قانون الضريبة على العقارات تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الضريبة على العقارات

الجريدة الرسمية