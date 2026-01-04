مصطفى كامل يزور منصور هندي عضو مجلس نقابة الموسيقيين عقب خروجه من العمليات (فيديو)

18 حجم الخط

نشر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية فيديو من داخل غرفة المستشفى التي يمكث بها منصور هندي عضو مجلس النقابة، ووكيل لجنة العمل عقب خروجه من عملية جراحية عقب تعرضه لحادث سير خلال الأيام الماضية.

مصطفى كامل يزور منصور هندي

وقال مصطفى كامل معلقًا على الفيديو: “أخي وحبيبي وزميلي منصور هندي الحمد لله على نجاح العملية”.

وأضاف كامل ان الأطباء قد أكدوا أن حالة منصور هندي مستقرة حالًا هذا بالإضافة لعدم وجود أي كسور.

بينما قال منصور هندي من خلال الفيديو أنه أنهى العملية الجراحية وأصبح بخير حاليًا، مؤكدًا أن الفنان مصطفي كامل كان يتابع حالته 24 ساعة يوميًا هذا بالإضافة لزيارة عدد كبير من زملائه في النقابة، وحرص على تقديم الشكر لكل من اهتم بزيارته.

منصور هندي يتعرض لحادث سير

وتعرض منصور هندي لحادث سير في الأيام السابقة ونقل على أثره لأحد المستشفيات ليكتشف إصابته بكسر في الحوض، والذي جعل من الضروري خضوعه لعملية جراحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.