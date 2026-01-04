الأحد 04 يناير 2026
مصطفى كامل يزور منصور هندي عضو مجلس نقابة الموسيقيين عقب خروجه من العمليات (فيديو)

مصطفي كامل مع منصور
مصطفي كامل مع منصور هندي، فيتو
نشر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية فيديو من داخل غرفة المستشفى التي يمكث بها منصور هندي عضو مجلس النقابة، ووكيل لجنة العمل عقب خروجه من عملية جراحية عقب تعرضه لحادث سير خلال الأيام الماضية.

مصطفى كامل يزور منصور هندي

وقال مصطفى كامل معلقًا على الفيديو: “أخي وحبيبي وزميلي منصور هندي الحمد لله على نجاح العملية”.

وأضاف كامل ان الأطباء قد أكدوا أن حالة منصور هندي مستقرة حالًا هذا بالإضافة لعدم وجود أي كسور.

بينما قال منصور هندي من خلال الفيديو أنه أنهى العملية الجراحية وأصبح بخير حاليًا، مؤكدًا أن الفنان مصطفي كامل كان يتابع حالته 24 ساعة يوميًا هذا بالإضافة لزيارة عدد كبير من زملائه في النقابة، وحرص على تقديم الشكر لكل من اهتم بزيارته.

منصور هندي يتعرض لحادث سير

وتعرض منصور هندي لحادث سير في الأيام السابقة ونقل على أثره لأحد المستشفيات ليكتشف إصابته بكسر في الحوض، والذي جعل من الضروري خضوعه لعملية جراحية.

