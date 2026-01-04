الاستثمار تعقد جلسة استماع بشأن الإجراءات الوقائية على واردات الصاج

18 حجم الخط

عقد قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية ) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يوم ٤ يناير ٢٠٢٦ جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الواردات من صنف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون، وذلك لإتاحة الفرصة العادلة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها.

جلسة استماع بشأن الإجراءات الوقائية على واردات الصاج

- القرار يأتي في إطار حرص الحكومة لتحسين وحماية مناخ الاستثمار

جاء هذا التحقيق على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية في ضوء ما تفرضه الاحداث العالمية والتطورات السريعة المتلاحقة واحتدام الصراعات التجارية الدولية: - وبناءً عليه فقد تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة ٢٠٠ يوم بقرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بدأ سريان تطبيق فرض هذة الرسوم من ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية الرامية الى تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية واتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.

وتُجرى التحقيقات بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.

ويتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون على أن تُرد في حال انتهاء التحقيقات حال عدم التحقق من شروط الاتفاق الدولي في هذا الشأن، كما يتم رد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة للخارج، وفقًا للنظم الجمركية المعمول بها مثل السماح المؤقت والدروباك.

- التحقيقات وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998

وأكدت سلطة التحقيق ان بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقته لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث ستستغرق إجراءات التحقيق فترة لا تتجاوز ٢٠٠ يوم، تُتخذ فيها كافة الإجراءات التي تضمن إتاحة الفرصة كاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحهم وتقديم المعلومات اللازمة من خلال قوائم الأسئلة المرسلة اليهم ودراسة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدمة من حكومات الدول المعنية.

وتقوم سلطة التحقيق بإجراء زيارات التحقق الميدانية لكل من الصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين في التحقيق بهدف التحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة، علاوة عن عقد جلسات استماع علنية لتقديم آرائهم ووجهات نظرهم حول ما إذا كان تطبيق التدابير الوقائية يخدم المصلحة العامة من عدمه وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأكدت سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا.

واشارت إلى انه تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المعنى والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية، كما أن استيراد مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.

- سلطة التحقيق: فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا.

كما أكدت سلطة التحقيق التزامها بالحيادية والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية.

وشارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات كل من المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي والهند وروسيا وكوريا الجنوبية ومصدرين للمنتج محل التحقيق من روسيا وتركيا، وتشارك أيضا كلا من تايلاند والمكسيك واسبانيا بإجراءات التحقيق.

