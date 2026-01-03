انتخابات النواب، إقبال الناخبين على لجنة الرحمانية بالمنتزه (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت انتخابات دائرة المنتزه ثانى بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، إقبالا متوسطا من قبل كبار السن والسيدات بالمحافظة خلال جولة الإعادة بالدائرة.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد توافد الناخبين على لجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة بدائرة المنتزه بالإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مختلف الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه، والمقرر عقدها يومي 3 و4 يناير 2026، وذلك لضمان توفير بيئة مناسبة تسهم في سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، ويتنافس فيها مرشحان على مقعد واحد.

وتضم دائرة المنتزه لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي 1,263,674 ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق أقسام شرطة منتزه أول وثان وثالث.

كما أعلنت المحافظة عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة في حيَّي منتزه أول وثان، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام محافظة الإسكندرية، لمتابعة سير الاستعدادات والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ خلال يومي الانتخابات.

ومن أجل راحة الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وجّه المحافظ بتخصيص أماكن للاستراحة داخل المقار الانتخابية، إلى جانب توفير كراسي متحركة لتسهيل حركتهم وضمان مشاركتهم دون أي معوقات.

