برشلونة يحسم ديربي كتالونيا بثنائية متأخرة لـ أولمو وليفاندوفسكي

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، فاز فريق برشلونة على نظيره إسبانيول، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب "كورنيا إل برات" في ديربي كتالونيا ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025-2026.

أهداف مباراة برشلونة ضد إسبانيول

أحرز ثنائية برشلونة في الوقت القاتل كل من داني أولمو وليفاندوفسكي.

جاء هدف برشلونة الأول بعد تمريرة عرضية من فيرمين ليقابلها داني أولمو ويسدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك بالدقيقة 86.

وجاء هدف برشلونة الثاني انطلاقة من فيرمين ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة عرضية ويقابلها ليفاندوفسكي بلمسة رائعة وتهز الكرة الشباك بالدقيقة 90.

وبهذه النتيجة واصل برشلونة تربعه على ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 33 نقطة حيث يتواجد في المركز الخامس في جدول البطولة.

تشكيل برشلونة أمام إسبانيول



وبدأ برشلونة مباراة إسبانيول بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي.

الوسط: إريك جارسيا، فرينكي دي يونج، رافينها.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، ماركوس راشفورد.

فيما جاءت قائمة البدلاء كالتالي: تير شتيجن، بيدري، ليفاندوفسكي، فيرمين لوبيز، كاسادو، أولمو، بيرنال، تشيزني، خوفري، درو، روني، تومي.

ويستعد فريق برشلونة لبداية مشواره في كأس السوبر الإسباني، حيث يلتقي مع أتلتيك بلباو يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي في البطولة التي تحتضنها السعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.