وزير الخارجية الفنزويلي: يجب إعادة مادورو فورا إلى منصبه رئيسا للبلاد

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل: إنه يجب إعادة مادورو فورا إلى منصبه رئيسا للبلاد، مشيرا إلى ان ما حدث يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف وزير الخارجية الفنزويلي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: "قبل هذه الأحداث، عقدنا اجتماعين حذرت خلالهما فنزويلا من هذا الوضع، وأوضحت أن العملية تُجرى تحت ذريعة زائفة وهي مكافحة الجماعات الإجرامية وتهريب المخدرات، بينما في الواقع فإن كل ذلك مجرد ذريعة للاستيلاء على موارد فنزويلا الطبيعية وعلى نفطها".

كما دعا وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز المواطنين إلى تجنّب الذعر والفوضى في ظل الهجمات الأمريكية التي "طالت المدنيين".

وأكد أهمية الحفاظ على الهدوء والانضباط، مشدّدا على أن المؤسسات العسكرية والأمنية تعمل بكامل طاقتها لحماية سيادة البلاد واستقرارها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت ضربة واسعة النطاق في فنزويلا.

وقال ترامب، اليوم السبت إننا لا يمكننا المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور في فنزويلا.

ترامب: سأدرس إمكانية تولي ماريا كورينا ماتشادو لقيادة مرحلة انتقالية بفنزويلا

وأضاف ترامب: مادورو كان في حصن منيع أثناء الاعتقال وكنا جاهزين للتعامل مع ذلك.

وتابع: هناك إصابات بين الجنود الأمريكيين الذين نفذوا العملية في فنزويلا لكنها ليست خطيرة وأمريكا ستشارك في صناعة النفط بفنزويلا.

واستطرد: مادورو حاول التفاوض مع الولايات المتحدة في النهاية لكنني رفضت نتخذ الآن القرار بشأن الخطوة التالية لقيادة فنزويلا سأدرس إمكانية تولي ماريا كورينا ماتشادو لقيادة مرحلة انتقالية فنزويلا .

