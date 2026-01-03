الأحد 04 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد الجوية: أسبوع شتوي بامتياز وانخفاض حاد في درجات الحرارة ليلًا

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
حالة الطقس، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد خلال الأسبوع الحالي حالة من الطقس الشتوي المستقر، نتيجة تأثرها بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة خلال الليل.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة القاهرة والناس، أن فرص سقوط الأمطار خلال الأسبوع ضعيفة، وإن وُجدت ستكون خفيفة وغير مؤثرة، مشيرة إلى أن امتداد المرتفع الجوي يزيد الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

وقالت غانم إن درجات الحرارة العظمى في بداية الأسبوع تسجل نحو 19 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، على أن ترتفع تدريجيًا منتصف الأسبوع لتصل إلى 23 درجة مئوية.
وأشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى تشهد انخفاضًا كبيرًا يصل إلى نحو 7 درجات مئوية خلال ساعات الليل في بعض مناطق القاهرة الكبرى، ما يزيد الإحساس بالبرودة.

تحذيرات الأرصاد الجوية من الصقيع والشبورة المائية

وحذرت غانم من فرص تكون الصقيع على المزروعات، خاصة في مناطق شمال الصعيد، وشمال وجنوب سيناء، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.
كما نوهت إلى أن الشبورة المائية ستكون خفيفة إلى متوسطة، وقد تؤدي إلى انخفاض محدود في الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لكنها لا تمثل مصدر قلق كبير.

الأرصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين بشأن حالة الطقس 

وأوصت غانم المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الأيام المقبلة، عدم الانخداع بحالة الطقس الدافئة نسبيًا خلال النهار، توخي الحذر أثناء التنقل على الطرق أثناء الشبورة الصباحية.

