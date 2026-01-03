إسماعيل شرف: مشروع احترف كرة القدم ضاع بين الزمالك والسفر إلى أوروبا

18 حجم الخط

قال الفنان إسماعيل شرف: إن معظم رحلته في الحياة لم تكن مخططة، مؤكدًا أنه في بداية حياته كان لاعب كرة قدم في نادي المعادي، وحاول الانتقال إلى أندية القمة، إلا أن الظروف في ذلك الوقت لم تكن تسمح بانتقال اللاعبين الناشئين مقابل مبالغ مالية.

وأوضح خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين، أن نادي الزمالك طلب الاستغناء عنه من نادي المعادي، وكذلك النادي الأهلي، وهو ما كان سيتم بمقابل مادي كبير، ليقرر في نهاية المطاف السفر إلى أوروبا.

السفر إلى أوروبا

وصرح الفنان إسماعيل شرف بأنه عندما سافر إلى أوروبا، واجه صعوبات عديدة، أبرزها عدم معرفته بمواعيد انطلاق الدوريات في ظل غياب وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن تجربته لم تنجح في ألمانيا، قبل أن ينتقل إلى النمسا ويلعب في ناد بالدرجة الثانية ليعود بعدها إلى مصر ويعتزل كرة القدم نهائيًا ويدخل في مجال الفن.

وفي وقت سابق أعرب الفنان اسماعيل شرف عن سعادته بردود الأفعال حول حكاية “نور مكسور” ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو الذي تم عرضه، مشيرا إلى أن التجربة ممتعة على كافة المستويات.

وأضاف: ترشيحي للعمل جاء عن طريق المنتج أمير المنشاوي، حيث سبق أن شاركت معهم في القصة الأولى بدور أصغر كضيف شرف، وعندما بدأ التحضير للقصة السابعة تمت دعوتي مجددًا لاستكمال دور الطبيب النفسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.