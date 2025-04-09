أطفال دراما رمضان في ضيافة "الستات ميعرفوش يكدبوا"

استضاف برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وهبة الأباصيري، اليوم الأربعاء، على قناة "CBC" مجموعة من أطفال دراما رمضان؛ مسلسلات "فهد البطل" و"ظلم المصطبة" و"لام شمسية".



وبدأ الطفل ياسين عماد، طفل مسلسل "لام شمسية" في الحديث عن دوره "إسماعيل" صديق يوسف، أنه عائلته وافقت بمجرد عرض الدور عليه "عمل مهم وقبلنا فورا الدور عشان مهم اوي لينا كأطفال ونمنع أي طفل يتأذى، واتعلنا احنا كمان حدود جسمنا".

سيرين أدهم

وقالت سيرين أدهم، طفلة مسلسل "المصطبة"، في دور "نورا"، أن اجمل مشاهدها كانت أمام الفنان فتحي عبد الوهاب " مكنتش مصدقة أن بمثل قدام نجوم كبار وأتمنى أكون زيهم وبحب التمثيل, وكنت بنتعب لأن بنصور اوقات بعد المدرسة ومكناش بننام كويس وأوقات الجو كان سقعة، ولكن كانت تجربة حلوة".

واستمتع الطفل آدم عمر، بدور "ولعة" بمسلسل "ولاد الشمس"، قائلا: "بحب الفنان طه الدسوقي وأحمد مالك واكتر حاجة كانت صعبة، أن حلقت شعري وانا بحبه اوي بس عشان الدور عاوز كدا، وديه مش اول تجربة لي، اشتغلت قبل كدا في مسلسل أحمد مالك السنة اللي فاتت".

وبالمثل فريدة سعيد، طفلة مسلسل "فهد البطل" قالت أنه رغم صعوبة المشاهد إلا أنها عشقت تجربة التمثيل "اتبسطت اوي بالتمثيل مع الفنان احمد العوضي، ونفسي اكمل في التمثيل".

وحكى الطفل زياد مصطفي، عن دوره بمسلسل "فهد البطل"، أنه يعشق التمثيل، رغم أنه عمله الأول "الفنان احمد العوضي قالي أن ممثل شاطر وعياتي كلها عاوزاني اكمل في مجال التمثيل ومامتي دربتني عاللهجة مع المصحح واتدربت علي مشاهد المسلسل".

أما الطفلة تالا محمود، والتي قامت بدور "بنت كناريا" بمسلسل "فهد البطل"، فقالت "بحب التمثيل ومثلت قبل كدا الحشاشين مع النجم كريم عبد العزيز، ونفسي أبقي نجمة كبيرة".



وختم أطفال دراما رمضان حديثهم خلال برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، عن حبهم للسفر وقضاء وقت ممتع، وممارسة الرياضة والسباحة وكرة القدم والسفر لمحافظات الغردقة وشرم الشيخ والإسكندرية والساحل الشمالي والأقصر وأسوان.

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