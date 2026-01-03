عادات يومية بسيطة تساعد على الوقاية من جفاف الشفاة بالشتاء

18 حجم الخط

تشقق الشفاة، تعد الشفاه من أكثر مناطق الوجه حساسية وتأثرا بالعوامل الخارجية، حيث تفقد ترطيبها بسرعة تفوق بقية أجزاء الوجه بنحو عشرة أضعاف، مما يجعل جفافها وتشققها أمرا يكاد يكون حتميا ما لم يتم تداركه.

ولكن القليل من العناية والاهتمام كفيلان بمنح الشفاه الحماية اللازمة واستعادة ملمسها الطبيعي، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

كيفية وقاية الشفاه من التشقق في الشتاء

ومن المهم التعامل مع "التهاب الشفاة" سريعًا، وذلك من خلال التدخل الفوري لعلاج التقشر أو التشققات والذي يساهم في تهدئة الالتهابات قبل أن تتفاقم لتتحول إلى عدوى بكتيرية أو تظهر على شكل "قروح البرد" المزعجة.

كيفية اختيار "مرطب الشفاة" المثالي

على عكس الاعتقاد الشائع، لا تضيف مرطبات الشفاة رطوبة خارجية، بل تعمل كحاجز يحبس الرطوبة الطبيعية داخل الجلد، وللحصول على أفضل النتائج، ينصح بما يلي:

اعتماد المنتجات القائمة على المراهم، حيث يفضل اختيار المنتجات التي تحتوي على "الفازلين" أو "الجلسرين" أو "الزيوت المعدنية"، لقدرتها الفائقة على التئام التشققات.

تجنب المواد المهيجة، يجب الابتعاد عن المرطبات التي تحتوي على "الكافور" أو "اليوجاليبتوس" أو "المنثول"، فبالرغم من شعور الانتعاش المؤقت، إلا أنها تسبب جفاف وتهيج البشرة على المدى الطويل.

وينصح باللجوء إلى المنتجات الخالية من العطور والروائح، وتلك المصنفة بأنها "مضادة للحساسية".

يجب وضع المرطب في الصباح وعند النوم، وقبل الخروج في الطقس المتقلب، مع ضرورة الاحتفاظ بعبوات مرطبة في أماكن قريبة (بجانب السرير، في الحقيبة، أو في السيارة) لجعلها جزءا من الروتين اليومي.

عوامل خارجية تؤثر على جفاف الشفاة

لا تقتصر أضرار الشفاه على فصل واحد؛ فالهواء البارد والجاف والرياح القوية في الشتاء تسلب الشفاه حيويته، لذلك يكون من الضروري تغطية الفم بوشاح عند انخفاض درجات الحرارة لحمايته من العوامل القاسية.

وفي المقابل، تشكل أشعة الشمس خطر لا يستهان به، لذا من الضروري استخدام مرطب شفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF 30) أو أعلى، مع تكرار تطبيقه كل ساعتين عند التعرض المباشر للشمس في كافة فصول السنة.

عادات صحية منزلية لترطيب دائم

شرب الماء

جفاف الجسم الداخلي ينعكس فورا على الشفاه، حيث يسحب الجسم الماء من المناطق الأقل أهمية (مثل الجلد) عند نقص السوائل، مما يؤدي إلى التقشر.

استخدام أجهزة ترطيب الجو

يساعد تشغيل جهاز ترطيب الهواء داخل المنزل، خاصة في الشتاء، على تقليل تبخر الرطوبة من الجلد والشفاه.

يجب الحذر من لعق الشفاة باللسان لترطيبها، حيث يحتوي اللعاب على إنزيمات هاضمة تهيج الجلد وتؤدي لتبخر الرطوبة بشكل أسرع، مما يزيد من الجفاف، كما تشدد على عدم نزع القشور بالأظافر أو الأسنان، لأن ذلك يتسبب في جروح ونزيف يطيل أمد العلاج.

متى يجب استشارة الطبيب؟

في الحالات العادية، تلتئم الشفاه خلال أيام مع العناية المنزلية، وقد تستغرق الحالات الشديدة أسبوعين إلى ثلاثة. ولكن، إذا لم يطرأ تحسن، يوصي بزيارة الطبيب لعدة أسباب:

التأكد من عدم وجود عدوى تستوجب كريمات مضادة.

استبعاد وجود نقص في الفيتامينات أو حساسية معينة.

التأكد من أن الجفاف ليس عرضا لمرض مناعي كامن.

