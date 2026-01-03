كيفية التخلص من الرؤوس السوداء بالوجه في المنزل

18 حجم الخط

تعد الرؤوس السوداء من أكثر مشكلات البشرة إزعاجا، حيث تظهر كنقاط داكنة صغيرة تفسد صفاء الوجه، وفي حين يلجأ الكثيرون للعبث بها أمام المرآة، تؤكد الدكتورة أنجيلا وي، إلا أنه هناك طرقا علمية مدروسة للتخلص منها ومنع ظهورها مجددا.

طرق التخلص من الرؤوس السوداء بالمنزل

حمض الساليسيليك (Salicylic Acid)

يعد حمض الساليسيليك الخيار الأول للعلاج، حيث يوصي باستخدام غسول يحتوي عليه مرة يوميا، أو استخدام المسحات الطبية والتونر، ويفضل البدء بتركيز يتراوح بين 2% و4%، مع تعديل الكمية حسب استجابة البشرة؛ فإذا أصيبت البشرة بالجفاف، يجب تقليل التركيز.

أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي (AHA & BHA)

تساعد هذه المركبات (مثل حمض اللاكتيك والستريك) في تقشير البشرة، ويبرز حمض الجليكوليك كخيار فعال بتركيز 10%، حيث يعمل كمنظف يقشر الطبقة الخارجية من الخلايا الميتة ويزيل الرؤوس السوداء.

مشتقات الريتينويد (Retinoids)

تساعد هذه المشتقات (مثل "أدابالين" المتاح بدون وصفة، أو "تريتينوين" الطبي) في منع تراكم الخلايا الميتة داخل المسام وتقليل الندبات، ويمكن الجمع بين العلاجات باستخدام منظف الساليسيليك صباحا والريتينويد مساء.

حمض الأزيليك (Azelaic Acid)

يعد حمض الأزيليك خيار مثالي لأصحاب البشرة الحساسة، فهو أخف وطأة من الأحماض الأخرى ويقلل الالتهاب، رغم أنه أقل قوة في استهداف الرؤوس السوداء مقارنة بالريتينويد.

نصائح وقائية لروتين العناية بالبشرة

الاعتدال في التقشير

ينصح بعدم الإفراط في التقشير، والاكتفاء بمرتين أسبوعيا فقط، لأن الجفاف الزائد يحفز البشرة على إفراز مزيد من الزيوت، مما يؤدي لنتائج عكسية.

استخدام واقي الشمس

يجب استخدام مرطب للوجه مع عامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، لأن التعرض للشمس يسبب الالتهاب ويزيد من إفراز الدهون.

اختيار المنتجات المناسبة

الحرص على اقتناء مستحضرات تجميل وعناية "غير مسببة للرؤوس السوداء" لضمان عدم انسداد المسام.

الحذر من شرائط المسام

توفر نتائج مؤقتة وقد تسبب جفافا وتهيج، لذا لا تعتبر حلا جذريا للمشكلة.

الإجراءات الطبية المتخصصة لازالة الرؤوس السوداء

في حال كانت الرؤوس السوداء مستعصية، يمكن اللجوء لعيادات الاختصاص للقيام بما يلي:

التقشير الكيميائي: لإزالة الطبقات المتضررة وتحسين ملمس الجلد.

التقشير الكريستالي: إزالة الخلايا الميتة عبر رش بلورات دقيقة أو استخدام رأس ماسي مع شفط الشوائب.

الاستخراج اليدوي: يجب أن يتم حصرا على يد مختص باستخدام أدوات معقمة لتجنب حدوث ندبات دائمة.

العلاج بالليزر: يساعد في تقليل إنتاج الدهون وتحفيز تجدد خلايا البشرة.

لا يجب محاولة "عصر" أو العبث بالبثور باليد، لما يحمله ذلك من مخاطر نقل البكتيريا، وزيادة الالتهاب، والتسبب في تصبغات جلدية أو ندبات دائمة لا يمكن علاجها بسهولة.

