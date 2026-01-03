السبت 03 يناير 2026
محافظات

قبل افتتاحه، تشغيل تجريبي للمعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب المنصورة

من داخل المعرض الدائم
من داخل المعرض الدائم بغرب المنصورة.،فيتو
 تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خلال جولته الممتدة اليوم، استمرار أعمال تسكين التجار والتشغيل التجريبي للمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بـحي غرب المنصورة، مؤكدا أن هذه المعارض الدائمة تهدف إلى توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وشدد محافظ الدقهلية على  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالمتابعة المستمرة لعمل المعرض ورفع أي شكل من أشكال الإشغالات بمحيطه، ومنع وجود أي تجمعات للقمامة حول المعرض والحفاظ على المظهر الحضاري ومكتسبات هذا العمل لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى افتتاحه قريبا بشكل رسمي لتقديم خدماته للمواطنين.

 

 

وأكد محافظ الدقهلية على رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع علي حسن مدير مديرية تموين الدقهلية  لمتابعة أسعار السلع الغذائية المخفضة بالمعرض والإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وتوفير السلع بالكميات المطلوبة والجودة العالية، كما كلف الأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، بالإشراف على أعمال المعرض.

