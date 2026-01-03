السبت 03 يناير 2026
قبل الجولة الرابعة، تعرف على ترتيب دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

 تُقام اليوم منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025–2026.

ولُعبت حتى الآن 3 جولات ضمن مجموعة الصراع على لقب دوري السوبر للسيدات، التي تشارك فيها ثمانية فرق.

وقبل انطلاق الجولة الرابعة.. نستعرض ترتيب الدور التمهيدي لدوري السيدات:

المركز الأول - الأهلي: 6 نقاط (151)
المركز الثاني - سبورتنج: 6 نقاط (53)
المركز الثالث - سموحة: 5 نقاط (20)
المركز الرابع - الجزيرة: 5 نقاط (16)
المركز الخامس - هليوبوليس: 4 نقاط (5-)
المركز السادس - مصر للتأمين: 4 نقاط (59-)
المركز السابع - الصيد: 3 نقاط (65-)
المركز الثامن - نيوجيزة: 3 نقاط (111-)

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيوجيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.

