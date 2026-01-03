السبت 03 يناير 2026
خارج الحدود

وزير الدفاع الفنزويلي: أدعو المواطنين لتجنب الفوضى والذعر عقب الهجوم الأمريكي

وزير الدفاع الفنزويلي
وزير الدفاع الفنزويلي
دعا وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز المواطنين إلى تجنّب الذعر والفوضى في ظل الهجمات الأمريكية التي “طالت المدنيين”.

 المؤسسات العسكرية

وأكد أهمية الحفاظ على الهدوء والانضباط، مشدّدا على أن المؤسسات العسكرية والأمنية تعمل بكامل طاقتها لحماية سيادة البلاد واستقرارها.

وقال الوزير لوبيز إنه “في ظل الهجمات الأمريكية على بلاده، سيكون النصر حليف فنزويلا”.

وأضاف في بث مباشر عبر قناة وزارة الدفاع على تطبيق “تلغرام”: “النصر لنا، لأننا نسير برفقة العقل والكرامة، وستكون الغلبة لنا”.

وتابع: “طالت الهجمات الأمريكية المدنيين وتجري السلطات الفنزويلية حاليا تحقيقات لتحديد عدد الضحايا والجرحى بين السكان المدنيين”.

وأضاف: “تعلن القوات المسلحة الوطنية البوليفارية للمجتمع الدولي أن الشعب الفنزويلي تعرّض صباح اليوم 3 يناير لأبشع عدوان عسكري إجرامي من حكومة الولايات المتحدة ويجري حاليا إحصاء الجرحى والقتلى”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي شن ضربات ناجحة ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا.

وهزّت صباح اليوم العاصمة كاراكاس سلسلة انفجارات عنيفة شملت مناطق عدة، وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظات من الفوضى والدخان المتصاعد من مناطق مختلفة في كاراكاس، ما أثار موجة من القلق بين السكان.

