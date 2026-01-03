السبت 03 يناير 2026
عيد هيكل يقدم أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد

عيد هيكل وسط اللجنة
عيد هيكل وسط اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد
تقدم عيد هيكل رئيس لجنة القيم في حزب الوفد ورئيس لجنة الانتخابات بالحزب رسميا بأوراق ترشحه بانتخابات رئاسة حزب الوفد المقبلة.

وأكد عيد هيكل: أريد عودة حزب الوفد لسابق عهده إلى الشارع المصري خاصة أنه حزب معارض معارضة بناءة والوفد هو الحزب الأعرق والأقدم في العالم وليس مصر فقط.

انتخابات حزب الوفد 

وتابع: نريد تعديل اللائحة وعودة حزب الوفد مرة أخرى على الساحة الحزبية والسياسية وهناك أمور كثيرة نريد تغييرها.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها اليوم السبت ٣ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعية بـ مجلس الشيوخ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير الجاري.


ويستمر استقبال الراغبين في الترشح بدءا من اليوم السبت حتى الخامسة مساء يوم الخميس ٨ يناير.

